Mundo Bita faz homenagem a Caetano Veloso no aniversário de 80 anos do cantor

Animação Mundo Bita faz homenagem a Caetano Veloso no aniversário de 80 anos do músico Foto: Mr. Plot

Caetano Veloso será homenageado pela equipe de Mundo Bita no próximo dia 4. A animação aproveita o aniversário de 80 anos do artista para lançar, ao longo de 2022, quatro regravações exclusivas no projeto 'Rádio Bita', no canal no YouTube.

A primeira canção de Caetano que será contemplada pelas crianças será O Leãozinho, de 1977, no próprio dia 4 de fevereiro.

“Fiquei feliz quando soube que eu ia entrar no Mundo Bita. Devo isso a Benjamim, meu neto mais novo, que nasceu e vem crescendo perto de mim. Quando meus filhos eram pequenos, o Bita ainda não existia. Agora, muitas vezes vejo os desenhos ao lado dele. Imagino como ele vai reagir ao ver minha cara ali retratada e ouvir a minha voz: o vovô dele entre as figuras que ele já ama ver na tela da TV!”, afirma o músico.

No clipe de O Leãozinho, Caetano entra em cena e vira personagem inédito. Ele será apresentado como um ser mágico que, ao tocar o seu violão, faz com que o mundo ao redor vire um espaço lúdico e poético. Uma casa é transformada em montanhas divertidas; um poste é convertido em um picolé gigante; um carro muda para um bichinho engraçado.

Assim, os leõezinhos Lila, Dan e Tito embarcam em uma aventura pela imaginação até se depararem com um obstáculo um tanto ranzinza: um muro de concreto, bem careta e cinza. É aí que eles pedem a ajuda do Bita, que os incentiva a desenhar uma floresta no muro, transformando-o em um portal cheinho de natureza. Através da arte e da criatividade, Caetano Veloso e a turminha modificam o meio e fazem grandes descobertas.

"Caetano é um dos maiores gênios da nossa música, um compositor criativo e inquieto, assim como são também as crianças. É uma honra e orgulho fazer parte das comemorações dos seus 80 anos e apresentar grandes clássicos para o público infantil", comemora Chaps Melo, criador do Mundo Bita.