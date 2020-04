‘Mundo Bita’ fala sobre meios de transporte em novo clipe; assista

Com o título 'Aquilo Que Te Move', o clipe foi lançado na sexta-feira, 3. Foto: Mundo Bita / Divulgação

O grupo Mundo Bita, que produz músicas e outros conteúdos educativos para crianças, lançou na sexta-feira, 3, um clipe em que fala sobre os meios de transporte. Intitulado Aquilo Que Te Move, a produção fala sobre a importância desses meios, como o trem, carro e avião.

Os meios de transporte são apresentados a partir de aventuras vividas pelos personagens Bita, Lila, Dan, Tito e Flora. Segundo Chaps Melo, compositor e cantor do grupo, a ideia surgiu em 2019, fazendo parte da temporada Bita e Nosso Mundo 2.

O lançamento faz parte de uma campanha especial que o grupo criou em meio ao isolamento social causado pelo novo coronavírus, com o nome de Fica em Casa. A campanha conta com o lançamento de um novo clipe por mês, sempre na primeira sexta-feira, e foi iniciado em março com o clipe Bagunça de Criança.

“Interessante perceber que, no momento em que as famílias precisam se conscientizar e ficar em casa, o clipe do mês foi exatamente sobre locomoção. Esperamos que funcione como uma forma de aliviar a vontade de ir para a rua. Em breve, todo mundo vai poder se locomover normalmente de novo”, disse Chaps Melo.

Assista ao vídeo:

Além do canal brasileiro no YouTube, o grupo também lançou, em 2018, canais internacionais voltados para Portugal e para países de língua espanhola, e em 2019 lançou um projeto de releitura de músicas clássicas do Brasil. Todas as produções estão disponíveis na Netflix, Spotify, Prime Video e outras plataformas.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais