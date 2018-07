Mumuzinho vence 'Show dos Famosos' com interpretação de Dona Ivone Lara

Mumuzinho ganhou notas máximas por sua caracterização de Dona Ivone Lara no 'Show dos Famosos'. Foto: Reprodução 'Show dos Famosos' / Rede Globo

O cantor Márcio da Costa Batista, mais conhecido como Mumuzinho, foi o grande vencedor do Show dos Famosos neste domingo, 9. O quadro acontece dentro do Domingão do Faustão e presta homenagem a diversas personalidades brasileiras.

Mumuzinho conquistou as melhores notas ao caracterizar a cantora Ivone Lara, que morreu em abril deste ano, aos 97 anos. O cantor revelou que fez diversas pesquisas no Museu do Samba junto ao autor e diretor Elísio Lopes Jr., que participa da produção de um musical sobre a vida da cantora.

O cantor concorreu com Naiara Azevedo, que interpretou a cantora Anitta; Tiago Abravanel, caracterizado como Milton Nascimento; Silvero Pereira, que deu vida à Edith Piaf; e Helga Nemeczyk, que incorporou Liza Minelli.

Mumuzinho foi o grande vencedor do 'Show dos Famosos' deste domingo, 8. Foto: Reprodução 'Show dos Famosos' / Rede Globo

Mumuzinho ganhou 10 de todos os jurados. O diretor Boninho foi mais comedido nos elogios e se disse impressionado com a caracterização. "Uma das melhores maquiagens que já vi na vida", afirmou.

Já Miguel Falabella relembrou os momentos em que foi rigoroso com Mumuzinho. "Nós fomos muito rigorosos, te instigamos, e que bacana ver você nessa final e trazer essa glória do Brasil que é a dona Ivone Lara, é muito emocionante, é uma afirmação de brasilidade, de talento. Você é um luxo", disse, antes de dar a nota máxima.

Claudia Raia seguiu o companheiro e também fez elogios à interpretação do cantor. "Além de ter feito a delicadeza dela, na voz, no olhar, do gesto, ainda fez a amorosidade com que ela tratava quem estava em cena e fora de cena com ela, tudo isso feito por um homem", disse. "[você é] um grande ator de entender a percepção de universo dessa mulher", continuou, antes de dar a nota 10.

Faustão ainda revelou que Mumuzinho estava com dores antes de sua apresentação, e que precisou fazer fisioterapia para conseguir realizar a homenagem e participar da final do quadro.

Após a consagração, Mumuzinho ainda gravou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs. "Não existe o impossível", disse. Confira:

Internet. As apresentações - não apenas dos competidores - do programa acabaram gerando diversos memes. Veja alguns:

Mumuzinho mirou na dona Ivone Lara e acertou na mãe do professor aloprado#ShowdosFamosos pic.twitter.com/bVDqrDZCOY — Chica Peneira (@ChicaPeneira) 8 de julho de 2018

Achei irado o cover de John Travolta do Paulo Ricardo #showdosfamosos pic.twitter.com/Ygujl0nNDe — восемь octavio m (@om_souza) 8 de julho de 2018