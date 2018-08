Mumuzinho impressiona com homenagem a Alcione no 'Show dos Famosos'

Mumuzinho cantou 'A Loba' ao homenagear Alcione no 'Show dos Famosos'. Foto: Instagram.com/mumuzinho

O cantor Mumuzinho impressinou a plateia do Domingão do Faustão e os jurados do Show dos Famosos ao homenagear Alcione neste domingo, 10, durante o quadro. Com caracterização, voz e postura muito parecidas com a cantora, ele recebeu nota dez de todos os votantes - jurados, plateia e público de casa.

Às primeiras palavras da música A Loba, a plateia reagiu com gritos e aplausos que, depois, no refrão, foram seguidos pelos de Miguel Falabella, Claudia Raia e Boninho.

No final, Mumuzinho foi aplaudido de pé por todos, incluive pelos outros participantes do quadro que já tinham se apresentado.

"Fiquei muito emocionado com tua entrega, com teu fraseado, você me tirou da cadeira e pouca gente consegue fazer isso com a gente", disse Miguel Falabella ao avaliar a apresentação e dar nota dez.

"Eu estou arrebatada com seu talento", resumiu Claudia Raia ao falar da trajetória de Mumuzinho no quadro, atribuindo a ele nota máxima.

Boninho completou com o terceiro dez, que foi seguido depois pela plateia e pelo público. O cantor terminou a rodada em segundo lugar, com 266,7 pontos, atrás de Tiago Abravanel.

Alcione parabeniza. A cantora homenageada gravou um vídeo para agradecer e parabenizar Mumuzinho pela interpretação. "Muito obrigada, parabéns. Vou dizer uma coisa a você: quando eu vi você ali no Faustão, eu achei que estava assistindo a um clipe meu, de tão perfeito que foi", disse Alcione.

Ela parabenizou também a caracterização feita pela equipe do programa e disse que ele é "uma pessoa que tem um grande futuro na música pela frente".