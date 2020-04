Multishow pede desculpas após 'antecipar' Gizelly como eliminada no 'BBB 20'

Gizelly está no 'BBB 20' como parte do time 'Pipoca' por ser uma sister que se inscreveu para o processo seletivo do programa. Ela nasceu no Espírito Santo, tem 28 anos e é advogada criminalista. Foto: Globo/Divulgação

O Multishow publicou um pedido de desculpas por uma falha que trouxe o nome de Gizelly Bicalho, uma das participantes do BBB 20 que está no Paredão desta terça-feira, 14.

Na programação do site do canal pago, constava que ela seria entrevistada em atração que conta com os eliminados do reality show.

"O Multishow esclarece que houve erro no cadastramento das informações do programa Big Brother Brasil - A Eliminação em seu sistema de programação. O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina no programa de hoje, ao vivo", informou.

O Multishow esclarece que houve erro no cadastramento das informações do programa "Big Brother Brasil - A Eliminação" em seu sistema de programação. O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina no programa de hj, ao vivo, e pede desculpas pela falha. — Multishow em (@multishow) April 14, 2020

Diversos internautas atentaram à falha e postaram o registro da programação nas redes sociais. Nele, era possível ler "Big Brother Brasil - A Eliminação - Flayslane e Gizelly Bicalho Episódio 13". Confira: