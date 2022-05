Multishow homenageia Paulo Gustavo com programação especial

Na próxima quarta-feira, 4, completa um ano da morte do ator Paulo Gustavo, devido complicações da covid-19. O canal pago Multishow vai realizar uma programação especial no dia em homenagem ao comediante. Foto: Globo/João Miguel Júnior

A próxima quarta-feira, 4, vai marcar um ano da partida precoce do ator Paulo Gustavo. O humorista deixou saudades após morrer devido complicações da covid-19, mas também marcou o público em todo o País com um legado importante na história da comédia brasileira.

Para prestar uma homenagem, o canal pago Multishow preparou uma programação especial.

As homenagens vão se estender ao longo de todo o dia e começam cedo, às 7h da manhã, com pílulas especiais com a família e com amigos de Paulo Gustavo, contando histórias inéditas e divertidas de momentos com pessoais com o ator.

O marido do comediante, Thales Bretas, e artistas como Luciano Huck, Angélica, Fil Braz, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini estão entre os confirmados nas homenagens.

A partir de 12h30, uma maratona de episódios selecionados com o ator vai tomar conta da programação do canal durante seis horas. E às 21h15, o canal vai apresentar o episódio especial O Grande Golpe do Valdo, do programa Vai Que Cola, lembrando o que o artista tinha de melhor: fazer o público rir e se divertir. Os fãs poderão interagir com a programação usando a #EspecialPauloGustavo.

Confira a programação

De 12h30 às 18h30

220 Volts T5 E10 - Especial Dia Das Mães

Personagem que alavancou a carreira de Paulo Gustavo, Dona Hermínia é a responsável por abrir essa homenagem ao ator. Nesse episódio selecionado de 220 Volts, revemos os melhores momentos da mãe mais engraçada da TV.

220 Volts T2 E03 - Anos 80

Nesse episódio, Paulo Gustavo fala sobre os anos 80: moda, músicas e festas. Nostálgico, o ator começa seu stand-up fantasiado de Xuxa, considerada por ele como o maior símbolo daquela época.

220 volts T3 E02 - Análise

Nesse episódio, a Senhora dos Absurdos vai se consultar com Freud, apesar de ter certeza que não tem traumas, pois é rica e branca. Já Dona Hermínia reclama que a mãe é sempre culpada de tudo.

A Vila T4 E4 - Minha Casa Minha Vila

Um affair entre Fabão da Caixa D’água (Gustavo Machado), candidato à subprefeitura das redondezas, e Eleonora (Heloísa Pérrisé) faz com que Seu Lupércio (Ataíde Arcoverde) entre na disputa. Rique (Paulo Gustavo), marqueteiro da campanha, é aliciado por Eleonora, que teme a derrota de Fabão.

A Vila T3 E12 - É Verdade Esse Bilhete

Os moradores da Vila participam de um 'bolão', mas Rique e Violeta (Katiuscia Canoro) ficam com o dinheiro e não realizam a aposta. A surpresa acontece quando os números são sorteados e todos acham que estão ricos.

Ferdinando Show T1 E01 - Bicha Bichérrima

A Bicha Bichérrima, interpretada por Paulo Gustavo, participa da estreia do talk show do Ferdinando (Marcus Majella). Em um papo descontraído, os atores caem na gargalhada com seus personagens.

Vai Que Cola T2 E28 - Pensão Arco-íris

A Bicha Bichérrima chega na pensão após tomar o lugar de Ferdinando como a grande estrela da Quinta Gay. As duas se unem e têm a ideia de transformar a pensão em um QG contra o preconceito.

Vai Que Cola T2 E2 - Velozes e Furiosos

Com problemas na entrega das quentinhas, Dona Jô (Catarina Abdala) faz acordo com um primo distante, o motoboy Sanderson (Marcelo Médici). A taxista Eloísa (Tatá Werneck), chega e se dispõe a ajudar a dona da pensão.

Vai Que Cola T7 E6 - Vai Dar Samba

Terezinha (Cacau Protásio) inaugura sua casa de samba em Miami: Cerol's. Uma presença ilustre diverte a viagem: Angel, interpretada pelo Paulo Gustavo.

Às 21h15

Vai Que Cola T9 E1 - O Grande Golpe do Valdo

Dona Jô, Jéssica (Samantha Schmütz), Ferdinando e Terezinha são despejados do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Quando todos acham que tudo está perdido, Ferdinando acha uma carta de Valdomiro (Paulo Gustavo).