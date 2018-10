Multishow exibirá 'maratona Chaves' no Dia das Crianças

Seriado 'Chaves', de Roberto Bolaños, exibido no Brasil desde 1984. Foto: Reprodução/SBT

Campeão de audiência entre jovens na TV por assinatura, o seriado Chaves será exibido, em uma espécie de 'maratona', no Multishow. O objetivo é prestar uma homenagem ao Dia das Crianças nesta sexta-feira, 12.

Desde maio deste ano, o canal a cabo exibe, em ordem cronológica, a história do garotinho que mora em um barril. A notícia causou frisson entre fãs dos personagens criados pelo humorista mexicano Roberto Gomes Bolaños. O seriado continua sendo exibido pelo SBT, emissora de origem no Brasil desde agosto de 1984.

Os oito capítulos temáticos foram escolhidos por fãs no grupo oficial de Chaves no Facebook, criado pelo próprio canal. Todos serão apresentados, em sequência, a partir das 15h.

Em um dos episódios sobre o Dia das Crianças, de 1979, Chiquinha reúne os amiguinhos da vila e questiona: "Vocês sabem quem inventou essa história de que existem nossos direitos, os direitos universais das crianças? Os adultos", explica. "Nossa!", respondem Chaves, Nhonho, Paty e Popis. Roberto Gomes Bolaños, então, cria uma espécie de 'protesto' em prol dos direitos dos pequeninos.

Professor Girafales e Chiquinha, em episódio do Dia das Crianças. Foto: Reprodução/SBT

No mesmo capítulo, uma crítica social: dona Florinda, considerada a moradora mais 'abastada' da vila, tenta ajudar Chaves, mas fica sem jeito. Ao deixar uma moeda cair no chão propositalmente, ela diz: "Chaves, tem uma moeda ali caída no chão! O que espera para ir pegá-la", pergunta. "Eu não, a senhora que encontrou primeiro", responde o menino.

