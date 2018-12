Multishow exibirá episódios 'inéditos' de 'Chaves' e 'Chapolin'

O ator que dava vida ao carteiro do seriado, que sempre comentava o fato de ter vindo da cidade de Tangamandapio, morreu em 3 de fevereiro de 1994, aos 75 anos de idade. Era pai do também ator Raúl 'Chóforo' Padilla, que chegou a trabalhar em algumas novelas do México, como 'Maria do Bairro', que fez sucesso no Brasil. Chóforo, porém, morreu em 2013, aos 73 anos de idade.





Foto: Reprodução de cena de 'Chaves' (1971) / SBT