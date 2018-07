Multishow estreia 'Só Pra Parodiar', programa multiplataforma com youtubers

Youtuber Mr. Poladoful apresenta o 'Só Pra Parodiar'. Foto: Gabriel Mendes/Multishow

Nesta segunda-feira, 8, o Multishow estreia o Só Pra Parodiar, um programa que mistura reality show com game show, com apresentação do youtuber Mr. Poladoful. A atração tem um formato inovador que inclui participação das redes sociais e votação totalmente online.

A proposta do programa, que terá 14 episódios, é escolher o melhor youtuber de paródia do Brasil. A cada semana, o programa vai divulgar um tema, e os 32 youtubers participantes deverão enviar suas paródias humorísticas, que serão colocadas na plataforma Winnin. Lá, os internautas vão votar nos preferidos, e os vencedores de cada etapa continuam na competição.

A primeira votação começou na semana passada, e já no primeiro episódio será divulgado quais youtubers ganharam. A votação é fechada aos domingos e o programa que vai ao ar nas segundas à noite é gravado no mesmo dia, de manhã. Como essa foi a primeira batalha, foi a única sem tema pré-definido. Nas próximas, os competidores serão pautados por gêneros musicais, artistas ou palavras-chaves específicos.

Em entrevista ao E+, Polado comentou sobre o formato multiplataforma do Só Pra Parodiar. "Eu acho que é muito interessante eles apostarem nesse formato, que é bem diferente. É a primeira vez que vejo a TV arriscando a fazer algo mais liberal, no formato da internet mesmo, que segue a essência de ter liberdade de colocar o que quiser. Muita gente que assiste à TV assiste ao YouTube, mas muita gente que vê o YouTube não vê TV, mas com um programa que tem essa linguagem essas pessoas podem começar a assistir", disse.

Ele ainda disse que sempre ajuda com ideias para o programa. "O Multishow me deu bastante liberdade para colocar minha linguagem no programa, eles estão sempre abertos a novas ideias, modificação de roteiro, cenário, tudo o que eu sugeri eles aceitaram. Está bem bacana a colaboração entre a equipe de TV e a internet, posso falar o que quiser, não tem aquele script que muitos programas televisivos têm", completou. Além de Polado, o reality também vai contar com convidados especiais, como Anitta e Ludmilla, e os youtubers Dani Russo, Julio Cocielo e T3ddy também vão participar.

"Eu quis fazer o programa porque tem muita gente que faz paródia, vídeos de humor no YouTube, e é um conteúdo muito interessante para ficar escondido. Então eu acho que vai dar mais visibilidade, vai revelar muita gente talentosa", finalizou Polado.

O Só Pra Parodiar será exibido às segundas-feiras, às 21h30, no Multishow, e terá direção de Pedro Secchin e Vlad Nascimento