Multishow anuncia adiamento do reality show ‘Se Sobreviver, Case’

O canal Multishow confirmou o adiamento do reality show Se Sobreviver, Case. A produção iria estrear no mês de abril mas, devido a mudanças na grade do canal em meio à pandemia do novo coronavírus, ficou sem data de estreia definida.

O reality show apresenta quatro casais que são deixados nus em uma floresta e devem trabalhar, em dupla, para sobreviver no ambiente. Os casais ainda podem se encontrar para fazer trocas, e, ao fim do programa, decidem se estão, ou não, prontos para se casar.

A produção já está com todos os seus episódios gravados, mas foi adiada enquanto o canal faz alterações em sua grade. Os programas Música Boa ao Vivo - Temporada Especial Ivete Sangalo, e TVZ Temporada Lexa, com co-apresentação de Thaynara OG, estreariam em março mas foram adiados para o mês de junho.

Com os adiamentos, o canal tem focado na reprise de episódios de produções de sucesso como Vai Que Cola, Tô de Graça e Lady Night, além da produção de conteúdos especiais para o Instagram e os canais do Multishow no YouTube.

