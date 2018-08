Multishow adquire direitos de exibição de 'Chaves' e 'Chapolin'

Chaves Foto: SBT / Divulgação

O canal Multishow, da Globosat e do Grupo Globo, comprou os direitos de transmissão dos clássicos seriados mexicanos Chaves e Chapolin, exibidos há mais de três décadas pelo SBT. A informação foi confirmada pela assessoria do canal.

Os direitos adquiridos são para a TV paga e Vídeo on Demand, estando disponível no Multishow Play após a exibição na televisão. A previsão é que o seriado faça sua estreia ainda neste semestre, e que o espectador possa escolher entre a versão dublada ou o áudio original, em espanhol.

Mas calma! Não é preciso se desesperar, afinal, esta não é a primeira vez que o seriado tem seus direitos adquiridos por um canal da TV paga.

No Cartoon Network, foi exibido entre novembro de 2010 e dezembro de 2012. Também chegou a passar no Boomerang e no TLN, canal especializado em programas mexicanos, que ficou no ar entre 2010 e 2013 no País. Além disso, entre julho de 2014 e maio de 2016, o canal TBS exibiu o humorístico. Na TV aberta, o SBT sempre foi o detentor dos direitos.

O Fórum Chaves, um dos principais sites brasileiros sobre o programa, publicou uma imagem de divulgação do personagem com o nome do canal, e ainda afirmou que o Multishow teria convocado fãs para falar sobre o projeto de exibição do seriado.

E se alguém duvida que a notícia seja real, nós temos imagens. pic.twitter.com/x201QBIOxJ — Fórum Chaves (@ForumChaves) 30 de janeiro de 2018

Neste momento, o Multishow está reunido com vários fãs, incluindo membros do Fórum Chaves, para conversar sobre o projeto. Pela primeira vez, uma emissora daqui abre esse canal para ouvir os fãs sobre o que eles querem das exibições de Chaves e Chapolin. — Fórum Chaves (@ForumChaves) 30 de janeiro de 2018

Uma explicação sobre essa notícia: O SBT continuará exibindo Chaves na TV aberta. O projeto do Multishow é apenas para a TV paga. — Fórum Chaves (@ForumChaves) 30 de janeiro de 2018

