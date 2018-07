Mulheres gritam ‘Fora Temer’ durante entrada ao vivo no ‘Jornal Hoje’

Após manifestação nas ruas neste domingo, 21, link ao vivo do Jornal Hoje também teve 'Fora Temer' Foto: Carlo Allegri/Reuters

Um grupo de mulheres protestou ao vivo durante reportagem do Jornal Hoje desta segunda-feira, 22.

Elas gritaram ‘Fora Temer’ enquanto a repórter Gioconda Brasil passava informações direto de Brasília.

Os internautas não perdoaram o momento e deixaram seus comentários sobre o protesto no Twitter.

Confira:

mulheres gritando fora temer ao vivo no jornal hoje EU TO BERRANDO SCRR pic.twitter.com/fD1msUaaLD

Fora Temer em link ao vivo do Jornal Hoje.

Um beijo pras moças que passaram gritando Fora Temer atrás da reportagem do Jornal Hoje

BERRO COM AS MENINAS GRITANDO FORA TEMER NO JORNAL HOJE AO VIVO