Mulher tira roupa no 'Casos de Família' e surpreende apresentadora

Eduardo Camargo, de 18 anos, é o mais novo apresentador do jornal 'Primeiro Impacto', exibido no período matutino do SBT. O adolescente já atuou na novela 'Revelação' e no quadro 'Lendas Urbanas', do 'Domingo Legal', ambas da emissora de Silvio Santos.

Foto: Reprodução/Twitter