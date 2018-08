Mulher na plateia do 'BBB' parecida com assistente de palco do Multishow chama a atenção

Usuários nas redes sociais apontaram semelhança entre mulher na plateia do 'BBB' com assistente de palco em programa do Multishow Foto: Reprodução de cena do programa 'Tudo pela Audiência'/Multishow | Reprodução de cena do programa 'Big Brother Brasil'/Globo

Um fato intrigou quem assistiu ao programa desta terça-feira, 10, do Big Brother Brasil. Dia de eliminação, uma mulher sentada na plateia do participante Kaysar chamou a atenção pela sua semelhança com a assistente de palco do programa Tudo Pela Audiência, do Multishow.

A assistente se chama Maria da Penha Oliva de Araújo, a Pepeca, e fazia figuração no humorístico apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck entre 2014 e 2016. Até mesmo o apresentador, hoje na Record TV, usou o Twitter para comentar a semelhança entre as duas. "Pepeca, por onde andas na Síria?", brincou Porchat quando internautas avisaram a ele sobre a semelhança entre as duas.

Nas redes sociais, usuários começaram a acusar a Globo de usar atores para preencher cadeiras nas torcidas dos participantes. "Tô morto que a família do Kaysar é composta por figurantes", disse um dos usuários. "To besta que uma 'tia' do Kaysar é uma tal de Pepeca que era da plateia do programa da Tatá com o Fábio Porchat", comentou outra pessoa no Twitter.

Em contato com o E+, a assessoria de comunicação da Globo informou que além dos familiares e convidados dos envolvidos no paredão, integram a plateia do BBB pessoas que vão de caravana para acompanhar o programa ao vivo. "Além dos familiares e convidados da família dos participantes que estão no Paredão, as pessoas que integram a plateia do BBB 18 nos dias de eliminação vêm ao programa por meio de caravanas, para acompanhar o programa ao vivo. Tanto a produção quanto a distribuição das camisetas personalizadas são feitas exclusivamente pelos familiares e amigos dos participantes que disputam a permanência no jogo", diz a emissora.

Veja a repercussão:

PEPEKA POR ONDE ANDAS NA SÍRIA???? https://t.co/6q6BTq8muA — Fabio Porchat (@FabioPorchat) 11 de abril de 2018

Tô morto que a família do kaysar é composta por figurantes. A senhorinha aí e assistente de palco do Porchat dona pepeca! #BBB18 pic.twitter.com/zaHmxqmwxH — piranhão do amor (@Eighor) 11 de abril de 2018

#BBB18 MANAS CSI ME TIREM UMA DÚVIDA. Essa tia do Kaysar na foto da esquerda é a pepeca do programa da Tata com o Fabio Porchat? Só vcs podem me ajudar a não ter uma noite de dúvidas. Tudo do kaysar e falso Bjs de luz. atores pic.twitter.com/nngJ8gJFIa — Mayka (@Maykaintoyou) 11 de abril de 2018

Só eu enxerguei errado ou a senhora da família do Kaysar, era a Pepeka que participava do programa da Tata Werneck e do Fabio Porchat na multishow ? #bbb18 — Luh Alves '-' (@OficialLuuh) 11 de abril de 2018

To besta que uma "tia" do Kaysar é uma tal de ppk que era da plateia do programa da tata com o Fábio Porchat kkkkkkkkk — Beatriz (@Beamrtts) 11 de abril de 2018

alguém me diz o que a pepeca do programa do porchat e da tatá werneck estava fazendo com a família do kaysar?#BBB18 pic.twitter.com/KQAGFdgWZc — mateus (@1MateusMartinss) 11 de abril de 2018

Caralho, a Jéssica abraçou a Pepeca, do programa do Porchat, achando que é da família do Kaysar hahahaah — Jeferson Menezes (@JefinhoMenes) 11 de abril de 2018

Essa vovó aí da família do Kaysar não é a mesma que faz o programa da Tatá e do Porchat? #BBB18 — Taiane Albuquerque (@TaianeAL) 11 de abril de 2018