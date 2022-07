‘Mulher Hulk: Defensora de Heróis’ tem estreia prevista para agosto

Mulher Hulk: Defensora de Heróis chega em agosto ao Disney+ Foto: Disney Media and Entertainment Distribution

Mulher Hulk: Defensora de Heróis chega em 17 de agosto exclusivamente no Disney+. A nova série da Marvel Studios para a plataforma é estrelada por Tatiana Maslany. A trama conta a história de Jennifer Walters, uma advogada solteira que também se transforma na poderosa Mulher Hulk de 2 metros de altura.

A personagem de Maslany tem um senso de humor único e uma vida um tanto quanto complicada. No seu meio jurídico, ela é responsável por cuidar de uma divisão especializada em casos sobre-humanos. Fora dele, ela também é prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), o Hulk. Com a ajuda de seu parente, Jennifer consegue se transformar na versão feminina do vingador, a Mulher-Hulk.

Algumas figuras do Universo Cinematográfico Marvel também vão aparecer em Mulher Hulk: Defensora de Heróis. Além do personagem de Mark Ruffalo também participarão da trama: Wong (Benedict Wong), Emil Blonsky (Tim Roth) e Mary Macpherran (Jameela Jamil)