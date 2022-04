'Mulher empoderada', diz Rodrigo Sant'Anna sobre Dona Isadir, personagem em 'A Sogra Que Te Pariu'

Em 'A Sogra Que Te Pariu', Rodrigo Sant'Anna surge como Dona Isadir, uma senhora que não vê a idade como empecilho para viver novas experiências. Foto: Helena Barreto/Netflix

Na próxima quarta-feira, 13, mais uma produção brasileira chega à Netflix. A Sogra Que Te Pariu é a primeira sitcom multicâmera brasileira da plataforma de streaming e traz Rodrigo Sant’Anna como a icônica Dona Isadir que, devido a pandemia, decidiu passar mais tempo perto da família.

A personagem de Rodrigo não pensou duas vezes em colocar o apartamento em que vivia no Cachambi, Zona Norte do Rio de Janeiro, para alugar e ficar por tempo indeterminado na casa do seu filho Carlos (Rafael Zulu).

Essa decisão de Dona Isadir acaba tirando a paciência da nora Alice (Lidi Lisboa) e rendendo divertidas (e embaraçosas) situações. Em entrevista ao Estadão, Rodrigo Sant’Anna contou que se inspirou em sua mãe, Ana Lucia Sant’Anna, para viver a sogra da nova série da Netflix.

“Me inspirei na minha mãe. [risos] Durante a pandemia ela foi viver um tempo comigo, acho que ficamos um ano juntos e teve até choro no último dia, quando ela deixou minha casa. Aí eu falei: ‘Mãe, menos. Daqui uma semana você tá aqui’”, conta.

O período que Isadir passou na casa de Carlos e Alice foi um tanto quanto conturbado. Ela deu uma festa para os amigos do Cachambi, se intrometeu em uma entrevista que a nora estava dando e quando decidiu dar aulas particulares de português, acabou colocando toda a casa em um assalto.

Sem passar por esses perrengues, Rodrigo conta que o período em que sua mãe ficou na sua casa também foi complicado, mas no nível Dona Isadir. “Foi um período complicado. Meu marido trabalhava de casa e teve que colocar plaquinhas de ‘não perturbe' porque minha mãe é exatamente igual a minha personagem. Ela é uma mulher típica Isadir”, fala.

“Essa foi a minha maior inspiração, o ponto de partida para a criação da série. Mas a gente também coloca uns coloridinhos que vão surgindo durante o processo”, explica o ator. Em um momento da série, Isadir leva a mãe de Alice, que está com passagem marcada para Paris, para um pagode no Cachambi e a nora do filho adora o passeio.

Quando a família do seu filho Carlos (Rafael Zulu) sai para viajar, Dona Isadir (Rodrigo Sant'Anna) dá uma festa escondida e amigos do Cachambi aproveitam piscina na mansão do filho. Foto: Helena Barreto/Netflix

“Gosto muito dessa diferença social, de quem vem da periferia. A coisa de levar a mãe da Alice até um pagode, eu acho muito interessante. Os universos se misturam, é muito rico. Isso vem da criatividade porque não vivemos essa situação em casa, mas se eu estivesse dando uma entrevista dentro de casa, minha mãe interferiria igual”, fala, aos risos, lembrando do episódio que Dona Isadir quis aparecer na entrevista de Alice (Lidi Lisboa).

Mesmo causando algumas situações complicadas na casa de Carlos (Rafael Zulu), “a sogra que te pariu” não esconde sua essência de avó e sogra, que tenta fazer parte da família do filho — de um jeito diferente e embaraçado, mas tenta.

“Ela é uma mulher empoderada, que acha que a idade não é limitador para viver novas experiências”, essa é a definição de Rodrigo Sant’Anna sobre sua personagem.

A primeira sitcom multicâmera brasileira da Netflix

'A Sogra Que Te Pariu' é a primeira sitcom brasileira produzida pela Netflix e traz dilemas entre a nora Alice (Lidi Lisboa) e a sogra Dona Isadir (Rodrigo Sant'Anna). Foto: Helena Barreto/Netflix

A Sogra Que Te Pariu é a primeira sitcom multicâmera brasileira da Netflix e Rodrigo Sant’Anna fala que ter a plateia batendo palma e rindo faz total diferença para ele. “Por mais clichê que seja, esse é o principal combustível para quem faz comédia”, conta.

O ator ainda relembra que, durante a pandemia, a era das lives foi intensa e achava “frustrante” não ter o público. “Tivemos que fazer lives sem público, não tinha plateia rindo e nunca é a mesma coisa. O público, para o humor, é imprescindível. A questão da sitcom consegue traduzir o humor no sentido mais bruto”, diz.

Outras personagens femininas

Antes de viver a Dona Isadir, Rodrigo já tinha uma lista de personagens femininas no currículo. No Zorra Total, ele viveu a Valéria Vasques, a bonita, Adelaide e Valéria Recheiene. No Big Brother Brasil e Vídeo Show ele foi a Carol Paixão.

No Tô de Graça, do Multishow e que ainda é exibido no canal, o comediante vive a Maria da Graça. Ou seja, são muitas as personagens mulheres que Rodrigo Sant’Anna já viveu e agora tem Dona Isadir, de A Sogra Que Te Pariu, para compor essa lista.

Além de Dona Isadir, em 'A Sogra Que Te Pariu', Rodrigo Sant'Anna já viveu outras personagens femininas, como a Valéria Vasques, do 'Zorra Total', e Maria da Graça, do 'Tô de Graça'. Foto: Globo, Helena Barreto/Netflix e Gianne Carvalho/Multishow

Relembrando todas essas personagens, o ator fala, aos risos, que já se sente como “uma mistura de todas elas” e nem sabe mais quem é “o cavalo”. Rodrigo também ressalta que as mulheres sempre foram marcantes em sua vida.

“Minha madrinha que me criou, minha mãe que trabalhava fora, minha avó que veio da Bahia… Então são histórias que eu sempre quis contar. Uma vai se misturando com a outra”, conta.

Ele ainda fala que, às vezes, percebe que tem um “quê” da Valéria, sua personagem do Zorra Total. “Tem momento que não dá mais para neutralizar. Eu nem enxergo essa possibilidade, de esquecer tudo que já fiz para iniciar um novo trabalho”, conclui.