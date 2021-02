Mulher do Projota recebeu ameaças envolvendo sua filha

Tamy Contro, mulher de Projota, conta que está sendo atacada por causa do 'BBB' Foto: Reprodução YouTube/Tamy Contro

Tamy Contro publicou um vídeo nas redes sociais declarando que recebeu ameaças envolvendo a sua filha com Projota, Marieva, de um ano. A mulher do rapper disse que ninguém tem direito de culpá-la pelo o que acontece no Big Brother e reforçou que acredita que o marido esteja sendo manipulado pela produção do programa. A equipe do participante do BBB também se manifestou sobre o rumo que o jogo está tomando.

Em vídeo intitulado "Desabafo da minha vida real", a influenciadora digital contou sobre os ataques que vêm recebendo e o medo que sente. "Eu vinha recebendo xingamentos, ameaças, mas eu ia me blindando da forma que dava, apagando comentários, bloqueando a pessoa. Até que antes de ontem, a Marieva foi jurada de morte e aí eu fiquei muito mexida com isso. Pra mim acabou ali. Porque eu acho que nada que o Projota pudesse ter feito na casa deveria respingar em pessoas que estão aqui fora que não fizeram nada", disse chorando. "Eu dediquei meu final de semana a isso, falando com advogado, fazendo boletim de ocorrência".

A equipe de Projota também usou as redes sociais do cantor para criticar o direcionamento que a produção do programa tem dado em relação à Lucas e que o estariam induzindo ao erro. “Primeiros dias, Projota era um dos favoritos do jogo. E aí veio a primeira festa, os acontecimentos com o Lucas. E lá estava o Projota que a gente conhece. O cara que canta que ‘o ser humano é falho e ninguém nasce sabendo’ foi um dos únicos a oferecer afeto, escuta e segunda chance ao Lucas. No dia seguinte, a formação do paredão e Projota sofre uma primeira interferência quando Tiago Leifert dá spoiler. ‘A gente agradece muito o 'enquadro’ que você deu nele, que foi super importante para todos nós’. Entendeu como um caminho. Claramente, após a fala do apresentador, Projota mudou seu jogo por indução”, diz o comunicado, esclarecendo que a palavra enquadro, para o rapper, quer dizer punição.

Tamy concordou com a nota de esclarecimento da equipe do marido e disse que não se manifestou antes para não prejudicar o marido no programa. "O programa mais uma vez deu direcionamentos errados pro Projota, isso me deixa revoltada”, disse se referindo ao áudio vazado de Boninho com Projota no confessionário neste domingo, 7. “Fala: 'Não, o Lucas é muito gente boa, mas quando ele bebe ele tem problema. O inferno acabou, o inferno vai acabar', tipo, o Lucas é o capeta. O problema era 100% ele. Como que podem mais uma vez dar uma narrativa errada do jogo pro Projota. Se não vai ter interferência, não é pra ter interferência. E se vai ter interferência, que seja dita a verdade. Que seja dita sem palavras ou sem induzir ninguém a nada”, criticou.

A influenciadora garantiu que vai fazer tudo que puder para defender sua família. "O que fizeram com a Marieva é crime. A partir de agora, tudo será levado pra frente: qualquer injúria, calúnia, difamação, qualquer coisa que fizerem relacionado a mim ou a Marieva será levado pra frente. É muito surreal como a pessoa acha que tem o direito de vir pra cima de mim ou da Marieva por coisas que a gente não fez".