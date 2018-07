Mulher de Eduardo Cunha vira 'a loira do Trust' em paródia do 'Zorra'

Dani Calabresa interpretou Cláudia Cruz em paródia do programa 'Zorra' Foto: Reprodução/Globo

Embora tenha ido ao ar na noite de sábado, 25, o último episódio do programa Zorra, da Globo, segue em alta nas redes sociais. Quem não assistiu ao programa está se divertindo com uma paródia do humorístico, publicada na fanpage da emissora, que transformou Cláudia Cruz na 'Nova Loira do Trust'.

Na cena, a atriz Dani Calabresa interpreta uma versão caricata da mulher do deputado Eduardo Cunha, enquanto outros atores do elenco incorporam o grupo É o Tchan e fazem uma versão bem-humorada do axé A Nova Loira do Tchan.

A letra da paródia fala sobre o envolvimento da jornalista Cláudia Cruz no esquema de uso de verba pública para a compra de acessórios de luxo, como bolsas e sapatos, denunciados em uma das etapas da Operação Lava Jato.

"A nova loira do trust / é rica de sonegar / é rica / só quer gastar / é rica", diz o refrão. "Botox no seu olho / comida de primeira / ela compra roupa só em loja estrangeira", cantam os atores em outra parte da música.

Assista ao vídeo com a paródia do programa Zorra:

Na internet, o público se mostrou surpreso com a esquete. Veja alguns dos comentários:

Eu aplaudindo o ZORRA TOTAL. Nunca pensei????? https://t.co/JTkXVgpzjU — Lais (@lalailand) 26 de junho de 2016

Já tem 382 pessoas no meu facebook compartilhando o vídeo do Zorra Total com a @calabresadani fazendo a mulher do Cunha. To curtindo todos — Snap: Braungustavo (@Braungustavo) 26 de junho de 2016

Nunca achei que diria isso, mas o Zorra Total tá de parabéns. Hahah. A paródia do É o Tchan no paraíso fiscal foi sensacional. — Oswald (@Oooswald) 26 de junho de 2016

'A nova loira do Trust', paródia da Cláudia Cruz. Chorei com o Zorra Total. Vai pra Curitiba, vai Vai para a Papuda, vai — M. Belemer (@AkkoBelemer) 26 de junho de 2016

EU TÔ CHORANDO DE RIR COM ESSA PARÓDIA DO ZORRA TOTAL https://t.co/QVwwZY5Qbk — felipe vieira (@feiipes) 26 de junho de 2016

"A nova loira do Trust... é RICA de sonegar.. é RICA só quer gastar... " O ZORRA TOTAL ACERTOU KKKKKK https://t.co/dssNv2tp1E — Frederico Passini (@fredpassini) 26 de junho de 2016

zorra total ta dando umas bolas dentro ultimamente — misândrica (@daughterofvader) 26 de junho de 2016

Esse Zorra Total — Rafael Almeida (@almeidarafael_7) 26 de junho de 2016