‘Mudou a minha vida’, diz finalista sobre o reality ‘The Circle Brasil’

O produtor cultural Raphael Dumaresq, que participou do 'The Circle Brasil' Foto: Netflix/ Divulgação

Uma pessoa confinada dentro de um apartamento que só consegue se comunicar com outras pessoas pelo uso de uma rede social. Não, essa não é uma descrição da vida na quarentena, mas sim a premissa do reality show The Circle Brasil, produção da Netflix.

A produção brasileira, apresentada por Giovanna Ewbank, foi lançada em 11 de março; enquanto a versão original com participantes dos Estados Unidos foi criada em 2019. Nesta quarta-feira, 25, foram lançados os últimos quatro episódios dos 12 da série, com o anúncio do vencedor do prêmio de R$ 300 mil reais.

Um dos finalistas da série, o produtor cultural Raphael Dumaresq, falou, em entrevista para o Estadão, sobre a experiência de participar do reality. “Foi sem dúvidas a experiência mais louca da minha vida”, comenta ele, “estar confinado em um apartamento, sozinho, sem celular, desconfiando de pessoas, se aliando a outras [...] Foi algo muito incrível!”.

Dumaresq, que participou do reality desde o primeiro episódio, sobreviveu às várias eliminações que ocorreram ao longo dos episódios, conquistando o quarto lugar no ranking de popularidade feito pelos próprios participantes, que só podiam se comunicar por perfis na rede social Circle, e que definiu o ganhador.

“O fato de eu não ter ganho senti que foi apenas estratégia. Estou pleno com minha participação, é bom sentir que fui 100% e melhor ainda saber que o público se identificou”, diz ele sobre a classificação.

O reality 'The Circle Brasil' é apresentado por Giovanna Ewbank Foto: Netflix/ Divulgação

Ele caracteriza o The Circle como um “reality para adultos”, em que é possível “ver a face mais honesta e a mais dissimulada dos participantes. É um jogo de diálogos”. O maior aprendizado, para o produtor, é o de valorizar o real, mas ele também comenta que a experiência ajudou a “refletir” sobre a sociedade e as redes sociais.

Para ele, o contato com mais pessoas e a oportunidade de mostrar quem é foi uma das melhores coisas do programa: “tive medo, mas agora sinto o quão foi necessário passar por isso. Estou recebendo muitas mensagens de carinho, crianças dizendo que se inspiram em mim, pessoas agradecendo por eu, de certa forma, estar ajudando eles nesse período de quarentena”.

Dumaresq também destaca a oportunidade de viajar para a Europa, até Manchester, no Reino Unido, onde o programa é gravado, e a possibilidade entrar em contato com participantes de diferentes regiões do Brasil e com formas diversas de ver a vida: “o The Circle mudou a minha vida. Me deu a oportunidade de me comunicar com diversas realidades. Me sinto privilegiado”.