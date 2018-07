MTV terá conteúdo exclusivo do programa 'Are You The One?' em app; veja trecho

Ellen Milgrau entrevista Felipe Titto Foto: MTV

A MTV anunciou que os usuários do aplicativo MTV Play terão acesso a conteúdo exclusivo do progarama Are You The One?, que estreia neste domingo, 29, às 19h30.

Serão três short formats - programetes curtos - semanais com temática 'irreverente e divertida', segundo a emissora. O apresentador Felipe Titto comanda os dois primeiros episódios, e Ellen Milgrau, o último. “Além do programa em si, que já tem seu público cativo, dessa vez, quisemos trazer algo totalmente diferente e que entregasse a audiência um conteúdo novo e inesperado para complementar e alimentar as discussões em torno de cada episódio”, conta Tiago Worcman, Vice-presidente Sênior de Programação e Conteúdo MTV LATAM/MTV BRASIL.

No primeiro episódio, Consultório do Amor, Felipe Titto recebe os casais formados na casa e dá uma de terapeuta. Ele os aconselha sobre relacionamentos, com base no comportamento da dupla no reality.

Já o segundo, Dublagens Sinceras, traz - acredite - um dubsmash para recriar alguns dos diálogos de cenas icônicas dos episódios.

Ellen Milgrau comanda o terceiro programete semanal, no qual recebe participantes de edições anteriores, que poderão dar pitaco sobre o que está acontecendo na casa. O primeiro convidado é Igor Freitas, da primeira temporada do programa. Ele também participou de Super Shore 1 e 2. Veja um trecho exclusivo da entrevista com ele:

Esses conteúdos estarão disponíveis no MTV Play em dias diferentes da semana, mas sempre depois da exibição do episódio inédito. Toda terça, Consultório do Amor, toda quinta, Dublagens Sinceras e, toda sexta, Are You The One? Milgrau.

Para quem não conhece o programa, funciona assim: dez mulheres e dez homens solteiros precisam encontrar seus pares ideais por meio de combinações amorosas. Os casais ideais são formados previamente – sem o conhecimento dos 20 solteiros e solteiras – por meio de um rigoroso processo de 'matchmaking' conduzido por uma equipe de psicólogos.O grupo precisa acertar todos os 10 pares para faturar o prêmio em dinheiro.