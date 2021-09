'MTV Miaw': 'Farei performance com spoiler para clipe de 'Bang Bang'', promete Pabllo Vittar

Pabllo Vittar, que será apresentadora do 'MTV Miaw' ao lado do humorista Rafael Portugal Foto: MTV

Contagem regressiva para o MTV Miaw 2021. Na manhã desta terça-feira, 21, Pabllo Vittar e Rafael Portugal, que comandarão a cerimônia, participaram de uma coletiva virtual de imprensa. A cantora e o humorista foram anunciados como os apresentadores da premiação no início de setembro.

A quarta edição do evento ocorre em 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil e na fanpage oficial da MTV no Facebook. Serão 33 categorias que celebram artistas brasileiros.

"Vou fazer uma performance super pra cima, com spoiler, né, gente... porque no dia seguinte sai o clipe de Bang Bang", prometeu Pabllo Vittar que lançará, no dia seguinte, o vídeo do single.

Rafael Portugal também tentou não adiantar as atrações do prêmio, mas garantiu que haverá muito humor. O ator acrescentou que a MTV está preparando todo o protocolo de segurança contra a covid-19. "O MTV Miaw, que é uma estrutura gigantesca, a gente pode notar que existe um preparo para que a gente esteja em total segurança e o quanto as pessoas estão trabalhando para fazer acontecer", disse.

Pabllo ressaltou a importância de celebrar a cultura neste momento: "A arte transforma e a gente não pode deixar de premiar os artistas que tanto nos ajudaram. Eu mesma passei por momentos de ansidedade. A arte me salvou tantas vezes e me levou para vários lugares. Será uma noite que vamos celebrar a vida e o amor", afirmou a cantora, que confessou querer levar, principalmente, o prêmio de melhor álbum do ano.

Pabllo falou sobre representatividade LGBTQI+ na premiação: "É uma oportunidade de dar voz a minha comunidade, são vários artistas que levam a nossa bandeira e o prêmio que levanta a nossa voz".

