MTV Miaw e Meus Prêmios Nick são confirmados para o segundo semestre deste ano

Ano passado, o ator Bruno Gagliasso conduziu o Meus Prêmios Nick. Foto: Cleiby Trevisan

A 4ª edição do MTV Miaw e a 22ª de Meus Prêmios Nick estão confirmadas para o segundo semestre deste ano, informa a produtora dos eventos, ViacomCBS. As cerimônias, assim como em 2020, ocorrem em um estúdio sob os protocolos contra a covid-19 estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os nomes dos apresentadores ainda não foram divulgados, bem como os indicados nas categorias premiadas. Ano passado, o ator Bruno Gagliasso conduziu o Meus Prêmios Nick. Enquanto as amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine apresentaram o MTV Miaw.

"As premiações vão contar com uma equipe de talentos produzindo conteúdos para todas as telas, criando semanas de interação direta com a audiência", prevê comunicado da ViacomCBS.

As amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine apresentaram o MTV Miaw em 2020. Foto: Cleiby Trevisan

Porém, já dá para sentir o gostinho do que devemos esperar dos eventos neste segundo semestre. A apresentação do Miaw em 2021, fica por conta da Samsung Galaxy A e terá patrocínio da Coca-Cola, Instagram, Nívea e Youcom.

O MPN celebra o mundo infantil nas diversas plataformas, seja nas redes sociais ou televisão. Com poder de escolha dado às crianças, Meus Prêmios Nick já conta com Batavinho, Candide, Riachuelo, Samsung Galaxy A e Sunny Brinquedos como patrocinadores.