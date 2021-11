MTV EMA 2021: Manu Gavassi vai apresentar vencedores com Rita Ora e Ryan Tedder

A cantora Manu Gavassi Foto: Gabriela Schmidt

A MTV anunciou nesta quinta-feira, 11, os apresentadores do MTV EMA 2021. Manu Gavassi será a representante brasileira do evento.

Além da cantora, outros artistas e personalidades internacionais vão apresentar os vencedores das categorias. Os nomes são: Rita Ora, Winnie Harlow, Ryan Tedder, Drew McIntyre, Olly Alexander e Joel Corry.

A premiação será comandada por Saweetie e vai ser transmitida ao vivo, diretamente da Hungria, neste domingo, dia 14 de novembro, a partir das 17h, na MTV.

Na liderança de indicados, Justin Bieber garante oito indicações. Em seguida, Doja Cat e Lil Nas X estão com seis, cada. O artista britânico Ed Sheeran e os estreantes no EMA, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, aparecem com cinco indicações cada.

Na categoria de melhor artista brasileira, a disputa é entre Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Pabllo Vittar e a própria Manu Gavassi.