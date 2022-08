MTV divulga elenco do novo 'De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip'

Elenco do 'De Féias com o Ex Caribe: Salseiro Vip'. Foto: MTV Brasil

A MTV divulgou nesta quinta-feira, 25, o nome dos dez participantes do novo De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro Vip, gravado na Colômbia. A nova temporada do reality show traz dez jovens já conhecidos do público. A estreia está prevista para 2022 em toda América Latina, na MTV, e no serviço de streaming Paramount+.

No elenco, Mirella, Lumena Aleluia, Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Maria Venture e WL Guimaraes; além dos veteranos da atração Bifão (De Férias Com o Ex 4), Lipe Ribeiro (De Férias Com o Ex 3 e De Férias Com o Ex: Celebs) e Marina Gregory (De Férias Com o Ex: Celebs 2 e All Star Shore).

Os participantes vão viver momentos inesquecíveis que poderão ser interrompidos a qualquer momento com a chegada indesejada de alguém do passado.

De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP é uma produção do VIS, divisão de estúdios da Paramount, em parceria com a FoxTeleColombia e a produtora Floresta.

Versão do formato Ex on The Beach

De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro Vip é a nova versão de um dos formatos de maior sucesso da MTV em todo mundo: Ex on The Beach, criado na Grã Bretanha, em 2014, e que conta com 11 temporadas até agora e dois spin-offs: Celeb Ex In The City e Ex On The Beach: Body SOS.

O formato gerou versões locais de igual sucesso como Ex On The Beach nos Estados Unidos, Itália, Polônia; La Venganza de los Ex e La Venganza de los Ex Vip no México; De Férias Com O Ex Brasil, De Férias Com O Ex Brasil: Celebs, De Férias Com o Ex: Caribe no Brasil; e Ex On The Beach Double Dutch para Países Baixos e Bélgica.