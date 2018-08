MTV anuncia nova temporada de ‘The Hills’ para 2019

A MTV anunciou uma nova temporada de 'The Hills', com o retorno de grande parte do elenco original, que iá estrear em 2019 Foto: Jason Szenes/EFE

O canal norte-americano MTV anunciou durante o Video Music Awards (VMA), na segunda-feira, 20, uma nova temporada do reality show The Hills, sucesso nos anos 2000 que acompanhou a vida de jovens da alta classe de Los Angeles, na Califórnia. Com exceção de Whitney Port, Lauren Conrad e Kristin Cavallari, o restante do elenco original irá voltar para a produção.

Não é de hoje que o canal planejava uma volta da série, em 2016 a MTV já havia feito um especial para mostrar como estava a vida de Heidi Montag e seus amigos seis anos após o último episódio do reality. Com estreia prevista para 2019, The Hills: New Beginnings, vai acompanhar o elenco original, a maioria na casa dos 30 anos anos, casados e com filhos, além de incluir um nova geração de jovens da cidade.

Um ‘revival’ de Jersey Shore, outro sucesso da MTV na década passada, estreou com boa audiência na televisão norte-americana em fevereiro de 2018 e foi o estopim para essa nova temporada de The Hills, segundo o site Deadline. O fato da maioria do elenco ter apoiado a ideia de voltar também ajudou na decisão do canal.

Veja abaixo o trailer.