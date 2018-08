MTV americana suspende 'Catfish' após apresentador ser acusado de assédio sexual

Nev Schulman apresenta o reality 'Catfish' americano com Max Joseph desde 2012. Foto: Richard Shotwell/AP

A MTV americana suspendeu o programa Catfish após o apresentador Nev Schulman ser acusado de assédio sexual. Segundo o canal, o motivo é a realização de uma investigação sobre o caso, informou a revista Variety.

"Nós levamos essas alegações muito a sério", disse um porta-voz da MTV em um comunicado nesta quinta-feira, 17. "Nós estamos tabalhando com a Critical Content, nossa empresa de produção terceirizada, para conduzir uma investigação completa e demos uma pausa nas filmagens até que a investigação seja concluída", completou na nota.

Detalhes sobre as alegações são pouco claros, mas surgiram no começo desta semana quando dois vídeos no YouTube foram publicados por uma mulher que participou do programa há três anos. Ela afirma que um homem, que ela apelidou de Jack e que seria o apresentador, fez vários comentários sexuais impróprios. Ele nega as acusações.

"O comportamento descrito no vídeo não ocorreu e eu tenho sorte que há um número de ex-colegas que estavam presentes durante esse período de tempo que estão dispostos a falar a verdade", disse Nev Schulman em um comunicado enviado à revista. "Eu sempre fui transparente sobre a minha vida e sempre me responsabilizaria pelas minhas atitudes - mas essas acusações são falsas", afirmou.

O programa Catfish, que Schulman apresenta com Max Joseph desde 2012, tem o objetivo de apresentar pessoas que se relacionavam pela internet, mas nunca tinham se visto pessoalmente.

O reality show ganhou uma versão brasileira, também pela MTV, em abril de 2016, com apresentação de Ciro Sales e Ricardo Gadelha. No ano passado, eles vieram ao E+ para falar sobre a segunda temporada.