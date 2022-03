‘Ms. Marvel’: Série ganha trailer e data de estreia

‘Ms. Marvel’ contará a história de Kamala Khan, que será interpretada por Iman Vellani Foto: Disney+

Os fãs da Marvel já podem comemorar. Nesta terça-feira, 15, Ms. Marvel, nova produção do estúdio, teve seu primeiro trailer e pôster oficiais divulgados. A série será lançada exclusivamente no Disney+ e tem previsão de estreia para 8 de junho.

Ms. Marvel contará a história de Kamala Khan, uma jovem fã de super-heróis que se sente deslocada até descobrir ter superpoderes. Interpretada por Iman Vellani, ela será a primeira heroína muçulmana da Marvel.

No trailer, Kamala é introduzida usando uma camiseta dos Vingadores e uma réplica do uniforme de outra heroína mulher, Capitã Marvel. Os fãs ganharam uma prévia da descoberta dos poderes da personagem ao som da música Blinding Lights, de The Weeknd. Confira:

Nas redes sociais, alguns espectadores comentam uma mudança feita pelos produtores da série: Kamala descobre ter poderes através de um bracelete, e não por ser “Inumana” como nos quadrinhos.

Honestamente? Gostei bastante do trailer de #MsMarvel, meu maior problema com a série foi terem mudado os poderes da Kamala, mas de resto parecem estar respeitando as origens da personagem, a história dela, ao mesmo tempo que fazem uma série bem na vibe dela, tô empolgado. pic.twitter.com/TNB09x0ZSs — não sei | #TheBatman (@MGwl_) March 15, 2022

e um crime a Kamala não ser inumana e ganhar os poderes por um bracelete? #MsMarvel pic.twitter.com/xzjYLS8oPs — Sabrina jurídico tom Hollαnd ️ ⴵ block de seguir (@SASAHOLLAND25) March 15, 2022

Parece que não veio aí Aparentemente o poder da Kamala Khan foi relacionado a um bracelete e não a poderes Inumanos, além disso está bem diferente do que o apresentado nas HQs ela consegue criar cristais de energia. Sendo assim essa #MsMarvel é uma Variante dos quadrinhos pic.twitter.com/g1AqkHfl6y — Marvel Update (@MarvelUpdateBRA) March 15, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais