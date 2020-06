Mr. Bean aparece em campanha da OMS em prevenção a coronavírus

Rowan Atkinson, o 'Mr. Bean', em foto de 2007 Foto: Alex Grimm / Reuters

Mr. Bean, personagem do ator Rowan Atkinson, aparece em forma de desenho no vídeo de uma nova campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenção à covid-19 durante a pandemia do novo coronavírus.

As dicas são: manter as mãos limpas, não tocar o rosto, manter distância de ao menos um metro de outras pessoas, continuar em contato com vizinhos e ficar alerta a possíveis sintomas da covid-19, chamando um médico, caso necessário, para seguir suas orientações.

A animação dura cerca de meio minuto. Clique abaixo para assistir à campanha da OMS com Mr. Bean: