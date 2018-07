'Mother!', novo filme com Jennifer Lawrence, tem pôster divulgado; veja

Jennifer Lawrence venceu o Oscar de Melhor Atriz em 2013 por 'O Lado Bom da Vida' Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Saiu o pôster promocional de Mother!, novo filme protagonizado por Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar por O Lado Bom da Vida e também famosa por estrelar a série Jogos Vorazes.

No cartaz, a atriz aparece com um buraco no peito e segurando o próprio coração ensaguentado.

O filme tem previsão de estreia para o dia 13 de outubro nos Estados Unidos.

Olha que foda o primeiro cartaz de #Mother, novo suspense do diretor Darren Aronofsky com ninguém menos que Jennifer Lawrence! pic.twitter.com/s5u5MNuNH0 — Federico Devito (@federicodevito) 14 de maio de 2017

O longa terá a direção de Darren Aronofsky (responsável por Cisne Negro e Réquiem para um Sonho) e será protagonizado pelo espanhol Javier Bardem, vencedor do Oscar de 2007 por Onde os Fracos Não Têm Vez. Outros atores confirmados são Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson e Brian Gleeso.

Ainda não há sinopse oficial, mas vários sites norte-americanos afirmam que a história será sobre um casal (Jennifer e Javier) que tem o relacionamento testado após receber pessoas não convidadas em casa.