'Morte' de Bob Esponja em tirinha de fã emociona internautas; veja

Bob Esponja e seus amigos na 'Fenda do Biquini'. Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Uma tirinha feita por um ilustrador inspirada no desenho Bob Esponja tem emocionado fãs nas redes sociais nesta terça-feira, 28.

Intitulada Com Carinho: Lula Molusco, ela aborda uma história paralela em que Bob Esponja morreu e mostra diversas mudanças na 'Fenda do Biquíni' após o fato, listadas em uma carta escrita por Lula Molusco.

O restaurante 'Siri Cascudo', por exemplo, foi fechado e o sr. Sirigueijo vendeu a fórmula do hambúrguer de siri para o vilão Plankton. A esquilo Sandy deixou de fazer experimentos e o caramujo Gary ficou sob os cuidados de Lula Molusco.

A estrela do mar Patrick, melhor amigo de Bob Esponja, com o tempo apresentaria problemas na memória e se esqueceria da morte do próprio amigo.

Os desenhos foram feitos pelo ilustrador Cheko Aguilar e não têm relação oficial com a obra original do desenho, produzido pela Nickelodeon desde 1999.

Confira o resultado da tirinha com uma possível morte de Bob Esponja: