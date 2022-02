Morre Nightbirde, cantora que emocionou jurados e plateia do 'American Got Talent'

“Todos nós sofremos e todos temos o potencial de superar”, foi a última mensagem de Nightbirde ao público do American Got Talent Foto: Instagram @_nightbirde

A cantora Jane Marczewski, que ficou mundialmente famosa após se apresentar no programa American Got Talent após cantar a música It’s OK, que ela compôs durante o tratamento de câncer no pulmão, coluna e fígado, morreu nessa segunda, 21, aos 31 anos.

Durante a sua primeira apresentação no programa, quando Jane contou um pouco sobre o seu estado de saúde, o que emocionou os jurados foi que Nightbirde, nome artístico adotado pela cantora, não parecia triste, ou abatida. Nas canções, ela defendia que havia escolhido ser feliz. E tudo bem ter alguns problemas, todo mundo tem.

“É importante que as pessoas saibam mais do que as coisas ruins que acontecem comigo”, disse Nightbirde, no dia da sua audição.

A cantora recebeu um Golden Buzzer de Simon Cowell em sua audição no America's Got Talent em 2021, mas não conseguiu prosseguir na competição, infelizmente o estado de saúde de Jane a impediu de continuar se apresentando. Na final da competição, Nightbirde fez uma chamada de vídeo com os jurados e o apresentador do programa, na qual explicou o motivo da sua ausência e aproveitou para falar que toda aquela recepção foi a melhor coisa que havia acontecido na vida dela, além de passar uma mensagem de força para encorajar quem estivesse vendo o programa. “Todos nós sofremos e todos temos o potencial de superar.”

O apresentador do programa, Terry Crews, usou as redes sociais para homenagear a cantora. "Estamos tristes em saber sobre a passagem de Nightbirde. Nossas condolências vão para sua família e amigos mais próximos neste momento difícil. Nós te amamos, Nightbirde". A jurada do programa, Heidi Klum também publicou em seu instagram "Nós te amamos. Descanse em paz, Nightbirde."