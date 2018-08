Morre, aos 65 anos, José Parisi Júnior, responsável pelas dublagens de 'Chespirito' e 'Pokémon'

O dublador, ator e diretor José Parisi Júnior. Foto: Reprodução/ Facebook

O diretor e ator José Parisi Júnior morreu às 14h20 desta segunda-feira, 27, vítima de um infarto. Ele estava internado desde 16 de julho no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O artista atuou em novelas como Os Imigrantes, na TV Bandeirantes, e O Direito de Nascer, na Tupi.

Na década de 90, abriu o próprio estúdio de dublagem, que recebeu animações japonesas como Pomémon e Shaman King. A produtora também trabalhou com edições inéditas de Chespirito, apresentado pela CNT. José Parisi Júnior dublou Godinez no programa.

Veja o vídeo:

A Parisi Videos dublou filmes como Eu, Robô, Esqueceram de Mim 4 e Assassinato no Expresso Oriente. Antes de montar o próprio estúdio de dublagem, José Parisi Júnior trabalhou com o pai, José Parisi, no estúdio A.I.C. São Paulo. Além disso, atuou na BKS, interpretando um personagem no seriado Chips, no final dos anos 70, e na Alamo.

O ator deixa esposa e um filho de oito meses. O velório acontece nesta terça-feira, 28, no cemitério do Araçá, zona oeste de São Paulo. José Parisi Júnior será enterrado no mesmo local, às 15h.