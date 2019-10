Moradora de rua que 'desfilou' em reportagem ganha dia em salão de beleza

Equipe do salão onde o maquiador Alisson Motta trabalha deu um "dia de princesa" para Ursula Foto: Reprodução/Instagram/AlissonMotta

Uma moradora de rua que chamou atenção ao "desfilar" no meio das gravações de uma reportagem da TV Allamanda, afiliada do SBT em Rondônia, ganhou uma transformação no visual no último sábado, 12.

Apelidada de Maravilhosa, Úrsula protagonizou um vídeo que viralizou na semana passada e foi compartilhado até pela drag queen americana Ru Paul. Nas sequências, ela aparece "desfilando" em uma calçada de Porto Velho ao ver a câmera da emissora.

Com a repercussão, o maquiador Alisson Motta decidiu presenteá-la com um dia no salão de beleza. "Após ficar tão popular nas redes sociais, fui atrás da Maravilhosa, pois queria dar a ela a mesma sensação que sinto quando estou maquiado e montado", publicou no Instagram.

No salão, Ursula recebeu um tratamento no cabelo e uma maquiagem simples. "Ela estava tão ansiosa que não quis uma maquiagem muito elaborada, só queria se ver pronta", relatou Alisson.

O maquiador aproveitou para fazer um desabafo sobre homofobia: "A vida de uma pessoa que mora nas ruas já não é nem um pouco fácil e, sendo LGBTQ+, se torna muito mais difícil por causa de toda homofobia. Espero que um dia as pessoas tenham a mente mais aberta ou pelo menos aprendam a respeitar o próximo”.

Amores foi eu quem tive a ideia de proporcionar um dia de princesa para a maravilhosa, no salão onde eu trabalho. No meu insta @alissonmottamakeup tem mais desse dia. ❤️ pic.twitter.com/laksF2itEH — Alisson Motta (@Mottaalison15) October 13, 2019