'Moonlight' ganha prêmio de Melhor Beijo no MTV Movie Awards

Atores de 'Moonlight' recebem prêmio de Melhor Beijo no MTV Movie Awards. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

No último domingo, 7, aconteceu o MTV TV and Movie Awards, e o ganhador do Oscar Moonlight levou o prêmio de Melhor Beijo. O beijo em questão foi protagonizado por Jharrel Jerome e Ashton Sanders, que interpretaram Kevin e Chiron, respectivamente, no filme.

Ao aceitar o prêmio - a 'pipoca dourada' - os atores disseram que o beijo teve um significado importante. "Eu acredito que é seguro dizer, que está tudo bem para nós, jovens atores, especialmente nós, minorias, pensar fora da caixa. Eu acho que está tudo bem pensar fora da caixa e fazer o que for necessário para contar uma história e para fazer uma mudança. Então esse prêmio é para isso. É para nós, artistas por aí que precisam dar um passo ousado e fazer o que for necessário para que as pessoas acordem", disse Jerome.

"Esse prêmio é maior que Jharrel e eu. Representa mais que um beijo. Esse prêmio é para aqueles que se sentem desajustados, nos representa, então, eu amo vocês todos e obrigado", completou Sanders.

Jharrel Jerome e Ashton Sanders interpretaram Kevin e Chiron, respectivamente. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

