Monalisa Perrone toma café com manteiga em encerramento do ‘Hora 1’, da TV Globo

Monalisa Perrone, Tiago Scheuer e Thiago Oliveira tomam café com manteiga no encerramento do 'Hora 1", da TV Globo. Foto: Reprodução/TV Globo

Monalisa Perrone está acostumada a acordar bem cedo para apresentar o Hora 1, da TV Globo, que começa às 5h. A jornalista acompanha de perto a produção do programa até ele ir ao ar - um trabalho de algumas horas. Para quem tem essa rotina, é difícil imaginar em qual momento ela faz a primeira refeição do dia: o café da manhã.

Nesta quinta-feira, 16, no encerramento do Hora 1, a apresentadora experimentou uma iguaria que chamou atenção dos telespectadores e internautas: café com manteiga.

Para não fazer isso sozinha, convidou os repórteres Tiago Scheuer, que faz aniversário hoje, e Thiago Oliveira, que cuida da editoria de esporte. “Vamos fazer um brinde. Experimenta primeiro e depois fala? Vai ficar meio babado, mas vamos”, afirmou Monalisa, sem desistir do desafio. Na sequência, desabafou: “Misericórdia! É café com manteiga mesmo!”, disse, sem mencionar se o gosto era bom ou não.

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o café com manteiga, mais conhecido por Bulletproof Coffee, é praticamente uma devoção para a conquista da alta performance para atletas. Em regiões do Nepal, Butão, Índia e Tibete, é comum o consumo de chá com manteiga como uma prática de bem-estar.

A degustação de Monalisa Perrone e companheiros de jornal repercutiu nas redes sociais. “Monalisa não gostou muito, mas aceitou o desafio (risos)”, escreveu um seguidor no Twitter.

Muitos comentaram que essa prática era adotada antigamente, sempre com recomendação das avós, para curar gripe. “Tomo sempre que estou resfriada. Segundo minha avó, ajuda a soltar o catarro”, publicou uma internauta.

Nunca experimentei... kkkkk porém bateu curiosidade. — Sam Sobrinho (@sobrinho_cesar) 16 de maio de 2019

Muito bom... tomava assim com manteiga desde pequeno, receita de vó. — Alexandre Caetano (@Ale_cae) 16 de maio de 2019

Minha avó gostava disso. Me parece algo de Minas, ela era de lá. É a única referência que eu tenho desse tipo de coisa. — fabiooliveira - a madame (@singerfabio) 16 de maio de 2019

acordei tava passando na tv os jornalistas do hora um colocando manteiga no cafe — patinete eletrico (@yeahpercabeth) 16 de maio de 2019

Minha mãe e minha vó faziam eu tomar café com manteiga quando eu tava com tosse. #BDSP — Literalmente perplecta. (@krolquintana) 16 de maio de 2019