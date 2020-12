‘Momento lindo de verdade’, diz Gloria Maria sobre especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos fez uma surpresa para Gloria Maria durante show em Jerusalém, que será reexibido em 2020 Foto: Globo / Zé Paulo Cardeal

O especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos é uma tradição há anos, mas precisou ser cancelado em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. Mas isso não significa que o artista ficará de fora da programação da Globo em dezembro. Na terça-feira, 22, após a novela A Força do Querer, vai ao ar o programa Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém.

O especial de Roberto Carlos na cidade de Jerusalém foi apresentado pela jornalista Gloria Maria e gravado em 2011. Será a primeira vez que ele será reexibido na televisão. Gloria falou sobre a experiência de gravar o especial e sobre sua relação com o cantor durante uma coletiva de imprensa, da qual o Estadão participou.

“A gravação e apresentação desse especial foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional”, destaca ela. Gloria conta que a atração foi gravada em uma arena, ao ar livre, com a cidade de Jerusalém ao fundo.

“Foi uma noite de mais emoção, de pulsação. O Roberto estava super emocionado por estar em Jerusalém, todo mundo emocionado, foi um momento lindo de verdade”, lembra ela. Gloria comenta que o momento foi mais especial ainda para ela, que foi surpreendida pelo cantor e convidada para dançar com ele em uma das músicas.

“Eu vivi um sonho, de repente ele começa a cantar Unforgettable e me chama pra dançar. Fui, tive a surpresa dele me pegar a gente começar a dançar. Roberto estava em um estado de graça, cantou de uma maneira que há muito tempo ele não cantava. Foi tudo maravilhoso”, lembra ela.

Gloria destaca que o programa será reprisado a pedido do próprio Roberto, e que está “louca para rever” o show. “O Roberto fala de amor, então, por enquanto, apesar da pandemia, de tudo nesse mundo, o amor é o que move todas as coisas. Enquanto existir o amor, o Roberto vai estar ali presente”, defende.

Gloria comenta que Roberto foi a primeira pessoa que ligou para ela após a cirurgia para retirar um tumor no cérebro, em 2019. “Ele disse ‘você vai sair dessa, não se preocupe’. Foi a coisa mais linda, uma prova de carinho, amizade, que era impensável. Isso é o Roberto”, conta.

Durante a coletiva, Gloria também falou sobre como foi seu ano de 2020, e destacou sua recuperação como um dos pontos altos nesse período: "Estou feliz, inteira, trabalhando, recuperada". A jornalista será, junto com Sandra Annenberg, uma das apresentadoras do Retrospectiva 2020, que mostrará, de forma resumida, os principais acontecimentos do ano.

Além da retrospectiva tradicional, serão disponibilizados cinco retrospectivas temáticas no Globoplay, serviço de streaming da emissora. Saiba mais sobre o program aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais