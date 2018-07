Molejo canta 'Perfect Illusion', de Lady Gaga, no 'Encontro'

Molejo fez um mashup de 'Perfect Illusion' com 'Cilada'. Foto: Reprodução/Twitter

No Encontro desta segunda-feira, 5, o Molejo apresentou o maior mashup que você respeita e misturou as letras de Cilada com Perfect Illusion, de Lady Gaga. Quando a cantora lançou a música, em setembro, muitos brasileiros compararam o refrão com o clássico do pagode dos anos 1990.

Nas redes sociais, os telespectadores foram à loucura com a apresentação do Molejão, que brincou no programa: "Quem sabe a Lady Gaga não faz uma participação no nosso próximo DVD?".

Anteriormente, Lady Gaga entrou na brincadeira e a música Cilada foi citada em sua página do Facebook. "Isso não era amor, não era! Mas com Joanne não tem cilada! Ouça 'Perfect Illusion', 'Million Reasons', 'Ayo' e outras músicas no Spotify Brasil!", escreveu a página oficial da cantora, em português

Assista ao vídeo abaixo e confira as melhores reações a apresentação do Molejo:

Molejão cantando Lady Gaga era o que a gente precisava pra começar essa semana muito bem pic.twitter.com/9TAagjfUUh — João Paulo (@jupabelmok) 5 de dezembro de 2016

Molejo cantando Perfect Illusion é algo épico #Encontro — Hiagato (@hiaagoramos) 5 de dezembro de 2016

Molejo remixando a música "cilada" com a música da Lady Gaga rsrs. Gaga ressussitou o molejo, tudo q ela toca vira ouro. #Encontro — Vania (@linkinnpaark) 5 de dezembro de 2016

EU TÔ É URRANDO!!! MOLEJO NO #ENCONTRO FEZ MEXAPE DE CILADA E PERFECT ILLUSION — Rachel (@the_raquelberry) 5 de dezembro de 2016