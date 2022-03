‘Modern Family’: Atores se reencontram dois anos após fim da série

Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson se encontraram em Nova York, nos Estados Unidos. Foto: Instagram/@ericstonestreet

Os fãs de Modern Family conseguiram matar a saudade da série nesta segunda-feira, 7. Os atores Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson, queridos por interpretarem o casal Cam e Mitch, se reencontraram dois anos depois do final do seriado.

O encontro aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, e foi registrado pelos companheiros de elenco nas redes sociais. “Um encontro fofo esperado há dois anos. Senti muita falta desse cara. Te amo”, escreveu Eric.

Dois anos após o episódio final de Modern Family, que foi ao ar em abril de 2020, Jesse Tyler Ferguson está em cartaz na Broadway, com a peça Take Me Out, e Eric Stonestreet apresentará o programa Domino Masters, na Fox americana.

Além dos artistas, a série da emissora ABC contava com nomes como Julie Bowen, Ty Burrell, Ed O'Neill, Sofia Vergara e Sarah Hyland. Com 11 temporadas, a sitcom foi vencedora de 22 prêmios Emmy e um Globo de Ouro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais