Missa de Marcelo Rossi é reprisada na TV Globo por causa do coronavírus

Padre Marcelo Rossi Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação

Todos os eventos católicos estão sendo reavaliados por causa da pandemia do novo coronavírus. Missas estão sendo transmitidas pela internet. Até o papa Francisco, que está em um dos países mais atingidos pela covid-19, tem enviado mensagens de conforto e paz para os enfermos através das redes sociais.

E tal situação não poderia ser diferente com a tradicional missa do padre Marcelo Rossi, transmitida todos os domingos pela TV Globo. Como o santuário do religioso não está recebendo fiéis por causa do vírus, a emissora decidiu reprisar, no último domingo, 15, uma das celebrações realizadas anteriormente pelo padre.

No perfil oficial de Marcelo Rossi no Instagram, o padre informou detalhes de todos os eventos católicos que serão realizados com medidas de segurança para os fiéis.

“Por medidas de precaução e seguindo recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, devido a atual pandemia do covid-19 e visando a segurança e bem estar de todos os fiéis como prioridade, as missas no Santuário Mãe de Deus serão realizadas com os portões fechados, até segunda ordem. As missas de quinta-feira às 20h e sábado às 15h serão transmitidas pelo site do Padre Marcelo, Youtube, e Facebook. Além das transmissões pela TV: Sábado às 15h pela Rede Vida e domingo às 6h pela Rede Globo. Estaremos em oração para que esta situação se resolva logo”, concluiu o comunicado.