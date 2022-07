'Minnions 2: A Origem de Gru' tem trilha sonora assinada por vencedor do Grammy

'Minnions 2: A Origem de Gru' chega aos cinemas com trilha sonora assinada por vencedor do Grammy 2022. Foto: Universal Pictures

Na última quinta-feira, 30, Minions 2: A Origem de Gru chegou aos cinemas e com uma trilha sonora especial. O filme é ambientado na década de 1970 e conta a história de como Gru, o maior supervilão do mundo, conheceu pela primeira vez os Minions icônicos, forjou o mais desprezível time do cinema e enfrentou a força criminosa mais imbatível já reunida.

As músicas são extremamente importantes para acompanhar a história. Por isso, a trilha é produzida por Jack Antonoff, vencedor do Grammy 2022 como Produtor do Ano, e é movida a funk.

A lista de músicas do longa traz uma série de clássicos do funk, disco e soul, com versões inéditas de alguns dos maiores êxitos da década de 1970, além de alguns dos maiores e mais badalados talentos da atualidade.

O álbum dos Minions traz desde gravações de St. Vicent do sucesso de 1979 do Lipps Inc. Funkytown até a versão de H.E.R do hit de Sly e The Family Stone, Dance to the Music, de 1967. Reúne também versões da faixa Instant Karmal, de Bleachers, músicas de Johnn Lennon, de 1970, e a interpretação de Phoebe Bridgers da canção de The Carpenters, Goodbye To Love.

Dentre tantas músicas internacionais, a lista ainda traz uma composição de Tom Jobim e Newton Mendonça, Desafinado, que foi imortalizada por João Gilberto.

Os próprios Minnions da Illumitations participam do álbum, com sua performance diferenciada do clássico de Simon & Garfunkel dos anos 70, Cecilia.

O produtor executivo da trilha sonora, Jack Antonoff, é cantor, compositor e produtor de discos mundialmente celebrado, além de ser o vocalista principal da banda de rock Bleachers. No início de 2022, o grupo fez a sua estreia no programa Saturday Night Live, da NBC, marcando o primeiro episódio do ano do programa.

Como compositor e produtor, Jack Antonoff, que em 2021 foi reconhecido pela BBC por ter "redefinido a música pop", já colaborou com artistas como Diana Ross, Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Florence + The Machine, Lana Del Rey, Kevin Abstract e muitos mais. Esse trabalho fez Antonoff receber inúmeros elogios, incluindo seis Grammy Awards, e mais recentemente ganhando o Grammy Awards de 2022 como Produtor do Ano.

O álbum com todas as músicas de Minions 2: A Origem de Gru está disponível na versão digital e física (ainda em pré-venda).