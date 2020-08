‘Minions’ invadem programação da Nat Geo Kids neste sábado

NatGeo Kids traz programação especial para criançada neste sábado com 'Minions' Foto: Divulgação

Um especial repleto de ‘Minions’ vai invadir a programação do Nat Geo Kids nesta fim de semana. No sábado, 15, a partir das 18h, o canal exibirá Meu Malvado Favorito apresenta: Loucuras dos Minions no Cine Kids.

De acordo com a emissora, esta será uma chance de ver o maior vilão do mundo e sua equipe travessa novamente em um especial de 12 minutos contendo três curtas que capturam as aventuras dos alegres Minions.

Em uma das histórias, três Minions recém-clonados passam pelo estranho processo de orientação nos laboratórios malignos de Gru; em outro, os Minions ajudam Edith, Margo e Agnes a renovar sua casa quando descobrem que uma assistente social vai visitá-los; e no último, um Minion encontra uma banana deliciosa e cobiçada em sua lancheira.

Nas próximas semanas teremos, o canal exibirá Kikoriki: A Lenda do Dragão Dourado, no dia 22, e Olly o Submarino – O Resgate do Polvo, no dia 29 de agosto.