Milton Neves comete gafe ao vivo e chama programa da concorrência

Milton Neves, apresentador do programa Terceiro Tempo, na Band, cometeu uma gafe ao vivo no último domingo. Prestes a encerrar a atração, ele convidou os telespectadores a assistirem ao Encrenca, da RedeTV!, que começava no horário.

"Vem aí o Encrenca e depois o Pânico. Boa noite, Brasil!", disse Neves, entusiasmado. Logo em seguida, a colega fez a correção: "Vem aí o Só Risos!".

O Encrenca, veiculado às 20h do domingo, é um dos destaques da RedeTV!. Até agora, a atração mostra um bom desempenho na audiência e garantiu o quarto lugar para a RedeTV! no ranking das emissoras abertas.

Confira o vídeo da gafe: