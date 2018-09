Cena de 'This is Us'. Foto: Milo Ventimiglia diz que teve medo de gravar cena que envolvia fogo em 'This is Us'A segunda temporada de This is Us tem uma cena de incêndio, e Milo Ventimiglia, que interpreta Jack, esteve envolvido diretamente nisso. Ele contou, em entrevista ao E

"Nós estávamos trabalhando com fogo de verdade. A equipe de efeitos especiais que estava no comando foi muito responsável, mas ainda assim, quando você está encarando chamas de chegam a dois metros de altura, é difícil não ficar completamente indimidade pelo medo brutal que isso representa", disse.

Ventimiglia ainda falou que o momento em que realmente se sentiu como Jack foi no episódio piloto: "A cena onde eu realmente percebi que eu me conectei mais com Jack foi o piloto. Foi a cena em que Jack ouve que sua mulher está bem, mas perdeu o bebê... eu lembro de parar e mexer minha cabeça e então sentir o vento e, dali em diante, cada vez que começa o 'ação', não sou eu mais, é apenas o Jack".

Na segunda temporada, Jack fala sobre seus problemas com alcoolismo para sua filha Kate, e o ator disse que nesse momento também sentiu toda a carga emocional que o personagem traz. "Quando eu fiz aquele momento, novamente, Milo se esconde e é o momento de Jack. Foi esmagador. Foi doloroso sentir o que Jack sentiu e o medo que ele deve ter sentido, sabendo que ele está se retirando daquele status de herói para sua garotinha", comentou.

Ventimiglia é um dos indicados ao Emmy Award, que vai ocorrer na segunda-feira, 17. A terceira temporada da série estreia no dia 25 de setembro nos Estados Unidos – no Brasil, a primeira temporada está disponível no Amazon Prime Video.