Miley Cyrus substitui Ellen DeGeneres no Ellen Show e ganha elogios nas redes sociais

Miley Cyrus substitui Ellen DeGeneres no Ellen Show. Foto: Reprodução/Twitter

Na última quinta-feira, 29, os telespectadores do Ellen Show, programa de auditório americano apresentado por Ellen DeGeneres, tiveram uma surpresa: a apresentadora foi substituída por Miley Cyrus, já que Ellen estava com alguns problemas de saúde.

E parece que a mudança deu muito certo e, nas redes sociais, houve muitos elogios a performance da cantora. Miley se vestiu como Ellen, fez piadas e gracinhas e entrevistou as atrizes Idina Menzel e Sarah Jessica Parker, convidadas da noite.

Confira abaixo um trecho do programa:

Miley Cyrus apresentando o the ellen show ta sensacional quero mais — Carol (@carolfwrnandes) 29 de setembro de 2016

Miley hosting the Ellen show is quite possibly the greatest thing I've ever seen — b (@ninasired) 30 de setembro de 2016

'Miley apresentando o Ellen Show é, possivelmente, a melhor coisa que eu já vi'

IM WATCHING MILEY HOSTIN THE ELLEN SHOW AND SHE WOULD BE SUCH A PERFECT HOST — Mikey Cyrus (@MikeyReyCyrus) 29 de setembro de 2016

'Miley apresentando o Ellen Show e ela seria uma apresentadora perfeita'

miley hosting the ellen show is just awesome — jay yaj (@andrejvy) 29 de setembro de 2016

'Miley apresentando o Ellen Show é apenas incrível'