Miley Cyrus faz sucesso em entrevista a Jimmy Fallon

Foto: Reprodução/ YouTube

Miley Cyrus foi a convidada do programa The Tonight Show, do humorista Jimmy Fallon, na última segunda-feira, 19. Em uma esquete, os dois interpretaram adolescentes e não teve como não lembrar da época em que a cantora interpretava Hannah Montana, personagem da série que fez com que Miley se lançasse.

No quadro, chamado "Ew!", Miley representava Becky, enquanto Jimmy, de peruca, aparelho nos dentes e vestido de mulher, era Sara. As amigas conversaram sobre viagens, escola e dançam juntas.

Teve até referência a música de Beyoncé "Sorry", de Beyoncé. Quando o pai de Sara entra em cena, vê as personagens dançando. A "filha" apresenta a amiga ao pai e ele diz: "Hello Becky with the good moves", se referindo ao trecho "Becky with the good hair" da música.

Assista: