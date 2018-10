'Mijou e defecou': cobra causa confusão em programa de Datena ao vivo

Datena é surpreendido por 'necessidades' de cobra em seu programa. Foto: Reprodução de 'Brasil Urgente' (2018) / Band

O apresentador José Luiz Datena passou por uma situação bastante inusitada durante o Brasil Urgente desta terça-feira, 23, quando uma cobra resolveu fazer suas necessidades fisiológicas durante a exibição do programa, ao vivo.

Enquanto Datena tinha uma cobra pequena em seu pescoço, um especialista segurava uma espécie maior com a ajuda da apresentadora Catia Fonseca.

Durante uma explicação, o animal passou a expelir um líquido. "Tá mijando a cobra!", gritou Datena, antes de o animal passar, também, a soltar resíduos sólidos.

"Moral da história: é a primeira mijada de cobra ao vivo. Isso aí vai virar viral... A cobra não só mijou como também defecou. Olha, parabéns. Tem replay?", brincou o apresentador.

Catia aproveitou a saia justa para relembrar um episódio do passado em seu programa, com a presença de uma dupla de cobras: "as duas transaram no palco, ao vivo."

Pouco depois, a produção repetiu o momento escatológico, para os comentários finais de Datena: "Deus me livre e guarde! Tô com vontade de vomitar. Vai pro intervalo, eu volto já, com cobra e sem cobra."

Assista ao momento abaixo (atenção: não é recomendável assistir se não gostar de cenas 'nojentas'):

cobra, no colo da Cátia Fonseca, mijando e cagando no estúdio do Datena #BrasilUrgente pic.twitter.com/WCPupKaK5M — Vinícius de Melo (@viniciusdmelo) 23 de outubro de 2018

