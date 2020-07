'Miguelito': cópia de 'Chaves' durou 5 dias na RedeTV! em 2000

Entre 2015 e 2019, já foram produzidas quatro temporadas da nova 'Escolinha do Professor Raimundo'. O personagem Alemar Vigário, vivido por Lúcio Mauro, ficou a cargo de seu filho, o também ator Lúcio Mauro Filho, por exemplo. Rolando Lero (Rogério Cardoso) ficou com Marcelo Adnet, Batista (Eliezer Motta) ficou com Rodrigo Santanna, Catifunda (Zilda Cardoso) ficou com Dani Calabresa), Seu Peru (Orlando Drummond) ficou com Marcos Caruso, Zé Bonitinho (Jorge Loredo) ficou com Mateus Solano e Dona Bela (Zezé Macedo) ficou com Betty Gofman. Na foto, elenco da 'Escolinha do Professor Raimundo' em gravação no ano de 2001, e, ao lado, atores da nova versão da 'Escolinha'.



Foto: Cristiana Isidoro / Globo / Divulgação | Wilton Junior / Estadão