Miguel Falabella substitui Glória Pires como comentarista do Oscar 2017

Glória Pires e Miguel Falabella: qual será o comentarista favorito dos internautas? Foto: Reprodução e DIvulgação

Glória Pires não será comentarista do Oscar nesta edição e dá lugar para que Miguel Falabella assuma o posto. O ator e diretor foi escalado pela Rede Globo para se juntar a Artur Xexéo e Maria Beltrão, apresentadores fixos da cerimônia.

Segundo a assessoria de imprensa da Rede Globo ainda não está definido o formato da transmissão da cerimônia do Oscar que coincide neste ano com o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, mas é certo que a emissora exibirá um compilado de melhores momentos na segunda-feira, 27.

No último ano, Glória Pires se tornou tema de memes que ironizavam os comentários da atriz, como "não sou capaz de opinar" e "não assisti". Relembre: