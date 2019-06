Michelle Obama enfrenta James Corden em jogo de queimada em Londres

Michelle Obama enfrenta James Corden em um jogo de queimada em Londres. Foto: Reprodução/The Late Late Show

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama foi convidada para participar de um esquete do programa The Late Late Show with James Corden. Durante a entrevista, o apresentador a desafiou para participar de uma partida de queimada.

“Eu chamei alguns dos meus melhores amigos para me ajudar e eu estou muito confiante que o time Reino Unido...eu não quero dizer que vai destruir o time dos Estados Unidos. Mas nós vamos destruir o time dos Estados Unidos”, declarou James Corden. Michelle não titubeou: “Eu fiz algumas ligações e vamos apenas dizer que este time vai comer o adversário como café da manhã”!.

No time americano, a ex-primeira-dama recrutou Mila Kunis, Melissa McCarthy, Lena Waithe, Allison Janney e Kate Hudson. "Você não acreditaria em como foi fácil fazer com que as pessoas fizessem isso", diz Michelle Obama quando a equipe dos Estados Unidos foi anunciada. "Tudo o que eu tinha a dizer era: 'Você vai jogar uma bola no James Corden'", ironizou Michelle.

No time britânico, Harry Styles, Benedict Cumberbatch, John Bradley e Reggie Watts estiveram com o apresentador. “Quando James Corden te liga, inicialmente você ignora a ligação e aí ele continua ligando”, disse Harry Styles.

No fim da partida, Estados Unidos de Michelle Obama levou a melhor. “O que importa é que nós mostramos às crianças que se exercitar pode ser divertido”, concluiu James Corden.

Assista ao vídeo: