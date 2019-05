Michelle e Barack Obama anunciam lista de projetos junto à Netflix

Michelle e Barack Obama na Casa Branca, em Washington, em fevereiro de 2014. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Michelle e Barack Obama anunciaram a primeira lista de projetos que serão desenvolvidos junto com a Netflix, informou o jornal The Guardian nesta terça-feira, 30.

O casal fechou um acordo de vários anos com a plataforma de vídeos por streaming no ano passado a fim de produzir filmes e séries por meio da produtora Higher Ground.

"Tocando em questões de raça e classe, democracia e direitos civis, e muito mais, acreditamos que cada uma dessas produções não vai apenas entreter, mas vai educar, conectar e inspirar todos nós", disse Barack Obama sobre os trabalhos que estão por vir.

Ao todo, eles anunciaram sete projetos que vão desde aquisições de novos materiais, ficção, não ficção até conteúdos voltados para adultos e para crianças.

No festival de cinema Sundance deste ano, Michelle e Barack adquiriram o aclamado documentário American Factory, que analisa o que acontece quando um bilionário chinês abre uma fábrica em Ohio. Outra aquisição, ainda em produção, é Crip Camp, um documentário sobre um acampamento de verão para adolescentes deficientes.

Os Obamas também vão trabalhar com o jornalista Michael Lewis em uma série de documentários baseada em seu livro The Fifth Risk: Undoing Democracy. Os outros projetos incluem um longa-metragem biográfico sobre o abolicionista Frederick Douglass, uma série pré-escolar chamada Listen to Your Vegetables and Eat Your Parents (Ouça Seus Vegetais e Coma Seus Pais, em tradução livre), sobre alimentação, e uma série de antologia baseada na coluna Overlooked no jornal The New York Times. Há ainda uma série dramática chamada Bloom ambientada no mundo da moda no pós-guerra de Nova York.

"Nós amamos essa lista porque ela abrange muitos interesses e experiências diferentes, mas tudo está unido com histórias que são relevantes para nossas vidas diárias", disse Michelle Obama.

"Achamos que há algo aqui para todos - mães e pais, crianças curiosas e qualquer pessoa que esteja simplesmente procurando por algo envolvente e edificante no final de um dia agitado. Mal podemos esperar para ver esses projetos ganharem vida - e as conversas que eles vão gerar", completou a ex-primeira-dama.